Украинские СМИ опровергают информацию о подрыве балкера Georgia S в Черном море

Украинские СМИ подтверждают, что в Черном море взорвалась мина, но находящийся в ста метрах балкер Georgia S не пострадал, сообщает ТАСС .

Балкер Georgia S перевозил зерно из украинского порта в румынский. Украинское издание «Укррудпром», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что судно подорвалось на мине.

Украинский интернет-портал «Думская» предоставляет уточняющие данные. В момент взрыва мины судно находилось в ста метрах от детонации, но капитан преждевременно подал сигнал о тревоге.

Судно не пострадало и продолжило движение. На данный момент балкер ожидает разгрузки на месте назначения. СМИ не отрицают, что балкер с флагом Либерии транспортировал украинское зерно.

После выхода России из зерновой сделки, у Украины появилось ряд логистических проблем. Отказ РФ от пролонгации соглашения никак не отражается на доставах сельскохозяйственной продукции в страны, которые нуждаются в ней. Президент России Владимир Путин заявил, что рекордный урожай 2023 года позволяет РФ передавать зерно Палестине. Также будет выполнено поручение президента Путина доставить зерно странам Африки.