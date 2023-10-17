Путин: Рекордный урожай зерновых означает, что поставки в Пакистан будут реализованы

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой переходного правительства, премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром рассказал о потенциале российского зерна на 2023 год, пишет агентство ТАСС .

«Уже сейчас ясно, что это будет где-то 137-138 млн тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидным, практически как в прошлом году, - где-то под 50-60 млн тонн», - заявил президент России Владимир Путин

В нынешнем году Россия поставила в Пакистан около миллиона тонн зерновых, заявил российский лидер. Президент отметил, что государство готово продолжать выполнять и далее все взятые на себя обязательства в рамках заключения определенных соглашений, пишет агентство «РИА Новости».

158 млн тонн зерновых – такие данные прошлогоднего урожая, которые признаны рекордными.

Поставки зерна особенно активно обсуждали в нынешнем году. Россия открывала гуманитарный коридор, по которому могли передвигаться корабли с украинским зерном. Стали появляться предположения, что, кроме зерна, Украина таким способом перевозит неучтенное оружие. РФ отказались продлевать сделку.

Запад настаивал, что подобные действия негативно отразятся на бедных странах. Россия в свою очередь заявила о готовности передавать зерновые всем нуждающимся странам в рамках гуманитарной поддержки. Большое количество будет направлено в дружественные для РФ страны Африки.

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