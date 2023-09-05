Песков рассказал о реализации инициативы Путина по поставкам зерна странам Африки

По словам Пескова, на данный момент Россия начала поставлять 1 миллион тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки. Инициатором такого решения стал президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите «Россия – Африка».

«Вместе с тем сейчас уже на практике реализуется вот та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите «Россия-Африка», по поставке пяти беднейшим государствам Африки. Это тоже наше российское бесплатное зерно», – сказал Песков журналистам.

В августе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия безвозмездно поставит африканским государствам от 25 до 50 тысяч тонн зерна. В частности, РФ готова поставить сельхозпродукцию Буркина-Фасо, Мали, Эритрее, Зимбабве, Сомали и ЦАР.

Ранее президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил Путина на поставку зерна в страну. В Мали из-за засушливой почвы не удалось получить необходимый объем зерна.

В понедельник, 4 сентября, Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Стороны, в частности, обсудили зерновую сделку, из которой РФ официально вышла 18 июля.

Как отмечал Путин, западные страны не выполняют требования РФ в этом соглашении, и пока мнение российской стороны не будет учтено, она не вернется в сделку.