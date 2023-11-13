В Дагестане заявили о создании курортного города: реализуют предложение президента

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов рассказал корреспонденту агентства « РИА Новости », как республика намерена выполнять поручение президента России о создании крупных курортных зон вблизи морей РФ.

О необходимости выполнения подобной работы Владимир Путин заявил в сентябре. В частности, было предложено возродить курортную жизнь в городе Каякент на Каспии, превратив город в современный туристический центр.

Министр Эмин Мерданов проинформировал, что территория Каякента будет условно разделена на три зоны.

«Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны», - пояснил министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов

Первая зона будет туристической. На линии протяженностью 1,4 тысячи гектаров будут размещены объекты для приятного отдыха путешественников. Первая линия расположится вдоль берега теплого и неглубокого в этом месте Каспийского моря.

Вторая зона (405 гектаров) - это зона комплексного развития территории. Каякент будут развивать по аналогу с курортным Дербентом.

Третья зона - это территория, протяженностью 1530 гектаров. Здесь будут располагаться объекты, которые требует защиты со стороны природоохранных инспекций.