В ДНР задержали гражданина Украины, который пытался сорвать отопительный сезон

В ДНР задержали гражданина Украины, который выполнял задания СБУ с целью срыва отопительного сезона и нанесения вреда жизненно-важным объектам, например, распределительным водяным станциям и системам электроснабжения, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу», - рассказал гражданин Украины

Гражданин ВСУ выполнял задания СБУ. Он отправлял различные фото, за что ему переводили оплату в гривнах. Мужчина пытался сорвать отопительный сезон и вывести из строя ряд промышленных объектов на территории ДНР, но также обещал своему руководству при необходимости выезжать на территорию Ростовской области, в частности, в Ростов и в Таганрог.

В обязанности гражданина Украины входило фотографирование зданий фильтровальной станции и электрических подстанций. Нарушителя задержали в Кутейниково, где он также выполнял задание. СБУ поручили ему приехать в данный населенный пункт, где находится станция распределения воды. Требовалось проверить, охраняют ли объект российские военные.

На допросе гражданин Украины признался в содеянном. Имеются сообщения в социальных сетях и интернет-мессенджерах, которые подтверждают сговор с украинскими спецслужбами. Ведется расследование.