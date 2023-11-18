В городе Советск Калининградской области неизвестная женщина бросила в здание, в котором находится призывная комиссия, бутылку с зажигательной смесью с целью поджога, сообщает агентство « РИА Новости », ссылаясь на источники в экстренных службах региона.

В момент задержания женщина не выпускала из рук мобильный телефон. Можно предположить, что она выполняла чьи-то указания. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что именно побудило женщину совершить противоправные действия.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент не решили, будет ли возбуждено уголовное дело. Ведется допрос задержанной.

«Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Обычно граждан РФ принуждают поджигать здания сотрудники украинских спецслужб. Самая распространенная схема заключается в том, что сначала людей обманным способом принуждают открыть кредит и переслать деньги на «безопасный счет».

Потом шантажируют, уверяя, что деньги были отправлены на Украины для нужд ВСУ. Предлагают поджечь здание военкомата и прислать доказательство. Взамен обещают, что полиция РФ не узнает о переводе средств армии Украины.