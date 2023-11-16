В Нижнем Новгороде мошенники принудили граждан поджечь здание военкомата

В среду, 15 ноября, женщина с сыном-подростком пытались поджечь здание военкомата в Нижегородской области. Стало известно, что вынудило граждан пойти на преступление, сообщает newsnn.ru .

Мать с 17-летним сыном бросили в помещение бутылку с зажигательной семью. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции. Сообщалось, что подросток бросил через открытое окно бутылку, а его мама снимала происходящее на видео. Было возбуждено уголовное дело. Здание военкомата не пострадало, удалось сразу ликвидировать очаг возгорания.

Источник в правоохранительных органах сообщил NewsNN, что граждане стали жертвами мошенников. В конце октября женщину принудили отправить 400 тысяч рублей. Действовали по стандартной уже схеме. Сказали, что ее деньги могут пропасть и необходимо срочно открыть кредит, чтобы помочь полиции вычислить аферистов.

Потом позвонил неизвестный. Сообщил, что деньги были переведены на Украину для нужд ВСУ. Если российские полицейские узнают об этом, то сына женщина заберут воевать в зону СВО, а саму женщину будут судить. Жительница Нижегородской области поверила.

Неизвестный предложил согласиться на сделку. Они с сыном поджигают здание военкомата и присылают видеодоказательство, тогда никто не узнает о переводе средств. Женщине даже обещали перевести на карту 500 тысяч рублей, если они с сыном выполнят задание.