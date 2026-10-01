В Одинцово прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва в квартире на улице Белорусской

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств взрыва, который произошел в одной из квартир на улице Белорусской в четверг, 1 октября, примерно в 09:00. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в квартире на 19-м этаже многоквартирного жилого дома произошел взрыв газового баллона. В результате были повреждены балконные ограждения, оконная рама, часть стены и входная группа в квартиру.

Городская прокуратура также взяла под контроль ход и результаты проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.