В Карелии за 10 тысяч рублей предлагают посетить могилы плакальщиц и воплениц

Шаман Саша Тихий опубликовал объявление. Он предлагает всем желающим совершить обряд очищения и избавления от негатива на территории Ольховой глуши и Воттоваара в Карелии, сообщает karelinform.ru.

Шаман предлагает посетить могилы плакальщиц и воплениц. Эти места обладают особенной энергетикой, позволяющей открыть доступ к светлым и темным силам. Обряды помогут отпустить весь накопленный негатив и обрести защиту от любых неприятностей.

Желающим также предложено заселение в домик, где есть все необходимое для путешественника: горячая вода, отдельный санузел, вигвам, оборудованная кухня. Для одного человека стоимость проживания обходится в 10 тысяч рублей. При заселении двух людей - 15 тысяч рублей. Семье или компании из трех человек пребывание обойдется в 18 тысяч рублей. В данную стоимость входит проведение обрядов.

В 2022 году транссексуалка Варвара Стренжей в прямом эфире провела обряд на Беломорских Петроглифах. Кроме зрителей в социальных сетях, за обрядом наблюдали сотрудники правоохранительных органов.