В Нижневартовске неизвестный открыл стрельбу вблизи школы

В воскресенье, 12 ноября, в Нижневартовске неизвестный открыл стрельбу недалеко от здания школы. Информация сначала появилась в социальных сетях. Позже в полиции подтвердили факт стрельбы, сообщает muksun.fm .

Жители микрорайона, где раздались выстрелы, были очень обеспокоены. Родители забрали с улиц детей и больше не выпускали их гулять в тот вечер. Люди рассказывают, что возле здания школы ходил мужчина, который вел себя неадекватно. Сначала он начал что-то кричать.

«А затем достал пистолет и давай палить по окнам, чем перепугал прохожих и детей во дворе школы», — рассказывает свидетельница.

Выяснилось, что 45-летний местный житель был в гостях у своего знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Он ушел домой, но забыл свои ключи от автомобиля марки Mazda CX-7. Владелец квартиры нашел их и решил покататься по городу.

Угонщик врезался в столб, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов. Во время досмотра был найден пистолет. Удалось выяснить, что именно этот мужчина в воскресный вечер и стрелял возле школы.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Известно, что угонщик и стрелок ранее имел судимость. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать данные для доказательной базы.