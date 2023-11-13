В Волгоградской области просят проконтролировать расследование убийства военного СВО

Жительница Волгоградской области на странице в социальной сети написала в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина. Она сообщила, как проходит расследование убийства военного СВО. Сразу после этого из СК РФ исполняющему обязанности руководителя Управления СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову был отправлен запрос с просьбой предоставить отчет о проделанной работе, сообщает novostivolgograda.ru .

В настоящее время только одному человеку предъявили подозрение. На записях домофона видно, что в избиении военного СВО под Волгоградом участие принимало пять человек. Сначала участника спецоперации избивало трое мужчин. После к ним присоединилось еще двое. В один момент кто-то нанес удар ножом, после чего все начали убегать.

Потерпевший еще смог сделать несколько шагов, но упал. Он скончался. Жительница Волгоградской области уверена, что к ответственности должны быть привлечены все участники драки. Убийство произошло в ночь на 27 октября, но до сих пор расследование должным образом не проходит.

«В октябре текущего года его избили несколько человек, после чего один из них нанес молодому человеку удары ножом, в результате чего потерпевший скончался. В настоящее время обвинение предъявлено только одному фигуранту», — сообщили в аппарате СК РФ.

Женщина является сестрой погибшего военного. Потерпевшему было 28 лет. Родственница периодически обращается в СМИ с просьбой придать огласке данному убийству.