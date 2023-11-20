«Вариант заморозки»: Эксперт Безпалько назвал причину визита министра обороны США в Киев

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что на самом деле может означать визит американского министра в Киев, пишет интернет-издание « Абзац ».

В понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев. Как заявил американский гость, он намерен провести переговоры с украинскими политиками, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр считает, что зимой ВСУ должны продолжить контрнаступление.

Богдан Безпалько уверен, что министр обороны США приехал, чтобы лично поговорить с президентом Зеленским и предложить ему заморозить конфликт или выбрать другую форму завершения СВО.

«Визит Остина может быть преддверием какого-либо варианта заморозки и склонения [президента Украины Владимира] Зеленского к такому развитию событий. Параллельно с этим он с советниками и специалистами, находящимися на местах, проведет тщательный анализ военного и энергетического потенциала Украины, который у нее еще остался», - рассказал «Абзацу» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Эксперт уверен, что публично Ллойд Остин заявит, что США продолжает поддерживать Киев и верит в победу своего партнера. Будет обещать и дальше оказывать военную и финансовую поддержку.

«США сейчас не могут поставлять снаряды и помогать деньгами, но зато приехал американский тяжеловес – министр обороны», – отметил политолог.

В социальной сети Ллойд Остин уже проинформировал, что США готовы и дальше поддерживать Киев. Американская позиция остается неизменной. Об этом он лично рассказал вышестоящим представителям власти в ходе рабочего визита.