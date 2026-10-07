«Возле домов три медведя!»: россияне устроили панику из-за квадроциклистов

В Кузбассе был зафиксирован случай распространения недостоверной информации о появлении медведей вблизи жилых домов. Как выяснилось впоследствии, за диких зверей местные жители приняли людей, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, инцидент произошел в поселке городского типа Грамотеино. Изначально один из местных жителей опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой были запечатлены три фигуры, стремительно перемещавшиеся по полю. Автор публикации охарактеризовал их как медведей.

«Возле Ивушки или где-то возле трассы заметили 3 медведя», – сказано в публикации.

Сотрудники надзорных органов, ознакомившись с сообщением, незамедлительно приступили к поискам. Однако на месте предполагаемого нахождения хищников их ожидала иная картина: вместо медведей инспекторы обнаружили гонщиков.

«Это квадроциклы. Инспекторы опросили человека, разместившего видео, и обследовали территорию. Тот, кто видео разместил, отказался от своих слов», – сообщили сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотхозяйства.

Впоследствии автор записи признал, что принял людей за диких животных. Инспекторы, действуя в рамках установленных процедур, дополнительно обследовали прилегающую территорию. Следов пребывания косолапых обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске охотники ликвидировали медведя, проникшего в ботсад.