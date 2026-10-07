Медведя отстрелили на территории ботанического сада Южно-Сахалинска

Медведь проник на территорию ботанического сада Южно-Сахалинска, после чего учреждение временно закрыли для посетителей. Хищника ликвидировали в ходе операции, проведенной в темное время суток, сообщили ТАСС в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

По данным ведомства, этот медведь уже появлялся в районе ботанического сада и ранее заходил на его территорию. После очередного проникновения специалисты приняли решение об оперативном изъятии животного.

К проведению мероприятий привлекли опытных охотников-медвежатников, входящих в состав районной оперативной группы. Работы проходили в рамках межведомственного взаимодействия.

Ботанический сад был закрыт для посещения на время проведения операции. После ликвидации хищника специалисты продолжили необходимые мероприятия на территории учреждения.

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