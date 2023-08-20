Зеленский в Амстердаме анонсировал долгожданную поставку F-16 из Нидерландов и заселфился на фоне одного из них

По словам украинского лидера, Амстердам предоставит Киеву 42 самолета сразу после тренировки пилотов и инженеров. При этом, конкретные сроки, когда натовская авиатехника появится в украинском небе, Владимир Зеленский не пояснил.

В ближайшее время Киев ожидает подобного подтверждения о поставках F-16 от Дании, добавил Зеленский.

После сделанного заявления на авиабазе в Нидерландах с премьером страны Марком Рютте, президент Украины сделал селфи на фоне одного из американских истребителей.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.