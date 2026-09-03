Киркоров потрогал молодую ведущую за грудь перед съемками шоу «Звезды»

Ведущая интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что Филипп Киркоров перед съемками программы «Звезды» на канале НТВ потрогал ее за грудь. Видео с рассказом Иванченко появилось в ее личном блоге, передает Lenta.ru .

В сети набирает популярность видео, в котором ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко делится инцидентом, произошедшим на съемках шоу «Звезды» на НТВ. По ее словам, Филипп Киркоров, участвующий в программе в качестве члена жюри, перед началом съемок позволил себе неуместный жест. Артист обратил внимание на конусообразные чаши бюстгальтера Иванченко.

«У тебя такие сисечки сегодня». «Можно сказать? Филипп вместо приветствия потрогал мои конусообразные "сисечки"», — отреагировала на реплику певца ведущая «Натальной карты».

Сам Киркоров пока не комментировал ситуацию.

В публикации Иванченко также вспомнили недавний случай с британской телеведущей Лизой Сноудон, которая позволила себе аналогичный жест в адрес участницы своей передачи. Тогда поведение Сноудон вызвало возмущение зрителей.