Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале сообщила, что имя генерального секретаря ООН Антониа Гутерреша внесли в базу «Миротворец».

Мария Захарова ранее поясняла, что сайт «Миротворец» был создан Украиной для организации террористических актов против лиц, которые попали в базу. Профессиональная деятельность не имеет значения. В базу вносят имена журналистов, политиков, экспертов, которые отстаивают интересы России или делают неугодные Киеву заявления.

Мария Захарова отметила: кураторы Украины начинают терять контроль над киевским режимом.

«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже», — написала Мария Захарова.

Мария Захарова также отметила, что Гутерреш всегда отстаивал позиции НАТО и оставался предан своей работе. По национальности генеральный секретарь военного альянса — португалец. Перечисленные факты тем более не позволяют понять логику киевского режима.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала приезд Гутерреша на саммит БРИКС «поводом для истерики Киева».