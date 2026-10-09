В Реутове на круглом столе обсудили вопросы комплексной безопасности области

На площадке Молодежного культурно-досугового центра в Реутове прошел круглый стол, посвященный актуальным аспектам защиты населения Подмосковья. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Участниками встречи стали руководители Главного управления гражданской защиты региона, чрезвычайного ведомства и областной противопожарно-спасательной службы, представители профильных министерств, руководителей пожарно-спасательных подразделений и служб и специалисты по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций со всего региона. Среди них — начальник Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов.

В рамках встречи они обсудили эффективные решения для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры, проанализировали текущие вызовы и наметили пути совершенствования системы ГО и ЧС. Для них также организовали выставку специализированной техники и оборудования.

«В дальнейшем мы продолжим внедрять передовые решения, совершенствовать систему предупреждения населения и прогнозирования рисков, уделять пристальное внимание вопросам просвещения безопасности жизнедеятельности. Наша общая цель — обеспечение безопасности жителей Подмосковья», — подчернул Алексей Павлов.

В ходе торжественной части за высокий профессионализм и значимый вклад в обеспечение безопасности жителей наградили специалистов и ветеранов ведомства были отмечены наградами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.