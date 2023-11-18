Жители Белгородской области сообщают о пожаре в военном госпитале в Валуйках

На данный момент региональные власти не подтверждают и не опровергают информацию о пожаре в военном госпитале, который расположен в Валуйках. Местные жители публикуют фото и видео в группах интернет-мессенджеров, оставляя комментарии. Является ли информация фейком или правдой, пока неясно.

Жители сообщают, что после атаки украинского беспилотника на территории военного госпиталя в Белгородской области начался сильный пожар. Пишут, что на место возгорания прибыли пожарные части.

Ранее в одном из интернет-мессенджеров появилась информация о пересечении украинской ДРГ границы РФ в районе Белгородской области. Были опубликованы фото и видео. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков официально опроверг данную информацию. Он отметил, что некоторые авторы мессенджеров таким непорядочным способом привлекают подписчиков. Губернатор призвал доверять исключительно проверенным источником.