Губернатор Гладков опроверг информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с просьбой дать комментарий, пробовали ли украинские военные пересечь границу с РФ в районе Шебекино в ночь с 12 на 13 ноября, сообщает агентство « РИА Новости ». Андрей Ноздрачев утвердительно ответил, что нет, никаких попыток не было.

Ранее блогер Владимир Романов в интернет-мессенджере опубликовал видео с горящим автомобилем УАЗ с символом Z. Он рассказал, что в ночь с 12 на 13 ноября на территорию РФ пыталась проникнуть украинская ДРГ. Завязался бой, кадры которого были опубликованы блогером.

Губернатор Вячеслав Гладков выразил сожаление, что в тяжелое для страны время находятся люди, которые публикуют недостоверную информацию, чтобы привлечь внимание аудитории. Другие интернет-издания начинают распространять информацию, желая также увеличить аудиторию.

«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

После оперативного совещания блогер удалил видео и опубликовал запись, где Вячеслав Гладков опровергает попытку вторжения ДРГ через Белгородскую область.

Ранее стало известно о попытке подрыва здания СБУ в Подмосковье.