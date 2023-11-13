Жители Ростова вышли на митинг из-за незаконной вырубки деревьев

В Ростове недалеко от старого аэропорта располагается роща. Застройщик вукупил часть земли и планирует построить жилой дом. Деревья не мешают строительству, но их начали вырубать. Возмущенные жители вышли на акцию протеста, сообщает rostovgazeta.ru .

Местная жительница Мария Польдяева рассказывает, что жители пришли на территорию рощи и не покидают ее, чтобы рабочие не продолжили вырубку деревьев. На место пригласили сотрудников правоохранительных органов, главу администрации, и инспекторов по окружающей среде.

Относительно того, имеет ли право собственник вырубать лес, мнения разделились. Местные жители уверены, что нет. Территория ему досталась незаконно.

Глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков придерживается противоположной точки зрения:

«По закону, собственник земельного участка имеет право на своем земельном участке сносить зеленые насаждения такие, какие он хочет сносить. По закону, сегодня действующему, к сожалению величайшему, но мы при всем при этом пытаемся его остановить, вопреки закону», — говорит Ковшиков.

Депутат Наталья Оськина поделилась с RostovGazeta своим мнением. Собственнику перешло лишь 39 квадратных метров земли. Вырубать лес рядом он не имеет право. К тому же, у него нет разрешающих документов.

«Обманным путем собственник участка пытается на этом месте поставить некий филиал ресторанного комплекса быстрого обслуживания, вырубая многолетние голубые ели и березы», — отмечает Наталья Оськина.

Депутат Оськина обратила внимание на то, что деревья начали вырубать в ночное время суток. Собственник проинформирован, что 14 ноября начнутся слушания по делу, но продолжает рубить, не дождавшись решения. Так, он сможет уйти от ответственности, потому что посчитать ущерб будет уже сложно.

Жители договорились круглосуточно вести наблюдение за территорией, чтобы не допустить вырубки леса.

«Эти деревья защищают жителей от шума и пыли, которые идут с проспекта Шолохова. В протесте прокурора указано, что эта территория относится к зеленой зоне города. Собственника уведомляли, что работы проводить нельзя, но утром в понедельник они начались опять», — рассказала собеседница RostovGazeta.

На данный момент известно, что на место инцидента пригласили дендролога. Специалист проведет экспертизу, чтобы установить, можно ли вырезать именно эти зеленые насаждения.