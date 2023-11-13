Жителям Владивостока предлагают забрать домой урны с прахом родственников: люди возмущены

Во Владивостоке местная администрация сообщила о закрытии колумбария. Жителей попросили забрать прах родственников. Горожане возмущены тем, что им придется хранить урны у себя дома, сообщает vostokmedia.com .

Колумбарий признали аварийным, поэтому было принято решение о его ликвидации. Каждый родственник получил уведомление, что необходимо забрать урну.

Люди активно обсуждают данное предложение в социальных сетях. Один парень рассказал, что он студент. Сирота. В колумбарии хранится прах бабушки. Живет молодой человек в общежитии. Он уверен, что урна с прахом бабушки не понравится его соседу по комнате. Пользователи социальных сетей делятся своими историями.

«У меня там папа, что нам делать? Что значит, родственники должны забрать прах? Куда его забирать?», — пишет Наталья.

Редакция отмечает, что для стран Запада и США хранить прах умерших родственников - это обычная практика. Россияне не привыкли так поступать. Народная мудрость также призывает этого не делать. Вот некоторые приметы:

«Если урна отражается в зеркале — к появлению образа мертвеца»

Не рекомендовано хранить урну в доме, где живут дети. Они будут часто болеть, а жизнь их будет короткой. Если урна будет стоять на видном месте, то жильцов будут мучить ночные кошмары. Если в доме появится прах умершего, то вскоре кто-то из жильцов дома или близких людей может умереть.