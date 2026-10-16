30-летняя беременная Анастасия Решетова повторила образ Жизель Бюндхен

VOICE: беременная Решетова появилась на балу в черном платье Dolce & Gabbana

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя беременная первая вице-мисс Россия — 2014 Анастасия Решетова стала гостьей бала «Антиглянца» в Москве, сообщает VOICE. Она выбрала черное платье от Dolce & Gabbana — то самое, в котором когда-то дебютировала бразильская супермодель Жизель Бюндхен.

Фото: [скриншот видео]

Наряд подчеркнул округлившийся живот Решетовой, ожидающей второго ребенка. Образ дополнили сумочка того же бренда, слингбэки на шпильке, серьги с камнями и массивное колье.

На мероприятии Анастасия общалась с актрисой Елизаветой Базыкиной. Среди гостей также был замечен ее бывший возлюбленный Тимати (Тимур Юнусов) вместе с нынешней возлюбленной Валентиной Ивановой.

Также на балу присутствовали Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Надежда Стрелец и другие представители светской хроники.

Решетова не скрывает, что переживает из-за изменений фигуры. Она призналась, что уже набрала 6 кг и планирует прибавить еще 10-13 во время беременности. Модель понимает, что это нормально, но для нее набор веса является определенным триггером.

Ранее Анастасия Решетова призналась, что лежит под капельницами из-за беременности и упадка сил.

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