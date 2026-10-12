Боня раскрыла, сколько на рекламе зарабатывает ее дочь

По словам телеведущей, за одну рекламную интеграцию девочка получает около ₽200 тысяч. Анджелина сама размещает рекламные посты, чтобы накопить деньги на каникулы в Лондоне.

«Мы решили, что Анджелишка готова продать рекламу, а у нее очень хорошие просмотры», — отметила Виктория.

Летом 2025 года Боня во время поездки в Москву снялась в двух рекламных роликах. За эту работу она получила примерно ₽500 тысяч. Виктория поддерживает начинания дочери и хочет научить ее финансовой самостоятельности. По мнению телеведущей, такой опыт поможет Анджелине во взрослой жизни.

Анджелина Смерфит родилась 17 марта 2012 года во Франции. Сейчас она учится в элитной школе в Европе. С весны 2025 года девочка регулярно появляется в блоге своей матери и быстро стала популярной у подписчиков.

Ранее Виктория Боня призвала общаться с деревьями.