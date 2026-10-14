40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Super: звезда «Доярки из Хацапетовки» Осипова показала фото со стрижкой-ежиком

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя российская актриса Евгения Осипова, известная по роли в сериале «Доярка из Хацапетовки», вернулась в социальные сети после долгого перерыва, сообщает Super. Она опубликовала видео, в котором извинилась перед поклонниками за молчание и поделилась новостями о себе.

Осипова рассказала, что ей удалось вернуться к прежнему весу. Теперь она снова может носить одежду, которая была ей мала на протяжении семи лет. Актриса подчеркнула, что добилась этого естественным путем — без уколов красоты и специальных процедур.

Затем Евгения разместила фотографию, сделанную в салоне автомобиля. На снимке видно, что у нее аккуратный макияж и новая прическа — стрижка-ежик. Поклонники активно комментировали пост, оставляя комплименты и слова поддержки.

Фото: [соцсети]

Весной актриса оказалась в центре скандала: ее уволили из театра, а коллеги обвинили ее в пьянстве. После этого Осипова попала в больницу.

Ранее сообщалось, что певица Азиза кардинально поменяла образ и сделала короткую стрижку.

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