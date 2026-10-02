Футболист неделю ел только сгущенку после обмана агента

Бывший защитник «Шинника» Серж Бранко почти не пробовал русскую кухню — и виной тому обман агента. Об этом сообщает Sports.ru.

Агент уверял футболиста, что «Шинник» — московский клуб. На деле — Ярославль. Разочарование оказалось настолько сильным, что Бранко потерял аппетит ко всему местному. В магазине near гостиницы он наткнулся на сгущенку. Купил десять банок и неделю ел ее с хлебом. Уговаривали перейти на нормальную еду — бесполезно. Блюда не нравились.

Партнеры прозвали его Сгущенкой. Прозвище прилипло и после переезда в Самару. Хуже всего защитник отзывался о чем-то похожем на картофельное пюре и о белом супе. А вот сгущенка с блинами зашла. Сам футболист признал: из-за обмана он вообще не хотел есть. Так что история не столько о еде, сколько о доверии.

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