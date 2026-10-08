В Москве и Подмосковье пройдут Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

В понедельник, 12 октября, в Москве и Московской области стартуют X Всемирные игры юных соотечественников и ШОС, соревнования будут проходить до конца рабочей недели - в них примут участие около 400 юношей и девушек в возрасте 12–15 лет. Программа объединит команды зарубежных соотечественников и стран Шанхайской организации сотрудничества.

Состязания затронут семь видов спорта, на спортивной площадке ФСК «Салют» в Долгопрудном будут соревноваться по баскетболу 3×3, волейболу 4×4, настольному теннису и плаванию. Спортивная борьба и мини-футбол состоятся в ФОК «Юбилейный» в Химках, шахматные матчи - в Шахматной федерации Москвы. В пятницу, 16 октября, в день закрытия игр всем участникам будут вручены памятные сувениры.

Центральным событием спортивной программы станет проект «На коньках», который реализуют в среду, 14 октября, в 16:00 в Ледовом дворце «Крылатское». Для всех участников Игр пройдет мастер-класс по катанию на коньках. Почетными гостями мероприятия станут трехкратная олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Журова и глава Союза конькобежцев, олимпийский чемпион Николай Гуляев.

Участников также ждет культурно-образовательная программа. Школьники совершат обзорную экскурсию по Москве, посетят Музей Победы на Поклонной горе, побывают на матче Единой лиги ВТБ и посмотрят отечественный спортивный фильм «Битва моторов».

Организаторами X Всемирных игр юных соотечественников и ШОС выступают Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Минспорта Российской Федерации, Российского спортивного фонда и Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.