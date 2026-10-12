Сати Спивакова призналась, что у нее нашли рак

64-летняя российская актриса Сати Спивакова, жена известного дирижера Владимира Спивакова, рассказала о своей борьбе с раком груди, передает VOICE. Артистка призналась, что она всегда внимательно относилась к здоровью и ежегодно проходила гинеколога и маммографию, хотя показаний к этому не было.

Однажды парижский гинеколог забеспокоился из-за ее анализов и направил Сати на биопсию и МРТ с контрастом. Врач сообщил ей две новости: плохую — обнаружен рак, и хорошую — болезнь на начальной стадии, опухоль размером всего 8 мм. Лечение проходило во Франции у хирурга-онколога.

Сати отметила, что ее рак был гормонозависимым, поэтому поддавался лечению легче. Она уверена, что регулярные проверки спасли ей жизнь. Хирург рекомендовал продолжать гормональную терапию еще два года, после чего можно будет считать болезнь побежденной. Спивакова не хотела, чтобы муж вникал в детали ее лечения, но Владимир все равно пытался поддерживаь возлюбленную, хоть и своебразно.

«В самых тяжелых стрессовых ситуациях он берет скрипку, закрывает дверь, открывает ноты и уходит туда. Я не знаю, что у него в этот момент в голове происходит. Он не замыкается и не перестает общаться, но он в своем мире пребывает», — рассказала актриса.

Сати вышла замуж в 22 года, ее мужу тогда было 40 лет, но разница в возрасте ее ничуть не смущала. По словам Сати, она берет на себя большую часть бытовых решений, а муж отвечает за профессиональную сферу.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель сообщила, что борется с онкологией.