«Лучшая в мире теща!»: Воробьев трогательно обратился к матери Гарифуллиной

Артист опубликовал в соцсетях снимок, на котором он обнимает тещу.

«У меня не только лучшая в мире жена, но и лучшая в мире теща! С днем рождения, дорогая!» — написал Алексей.

Певец не раз подчеркивал, как ему повезло с семьей. Ему удалось выстроить теплые отношения не только с Аидой, но и с ее мамой, а также завоевать доверие десятилетней дочери жены от прошлых отношений.

Ляйла Гарифуллина, заслуженный деятель искусств Татарстана, не раз тепло отзывалась об Алексее. Она признавалась, что рядом с Аидой находится искренний и любящий мужчина. По словам тещи певца, союз Аиды и Алексея крепнет благодаря общей страсти к музыке.

Ранее Алексей Воробьев поздравил жену с 39-летием и подарил дорогую сумку.