Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе
Super: Влад Топалов продемонстрировал новый образ с усами на фото с сыном
Фото: [соцсети]
40-летний певец Влад Топалов удивил поклонников сменой имиджа: он отрастил усы и опубликовал в своем блоге фотографию с одним из сыновей, сообщает Super.
Фото: [соцсети]
На снимке ребенок сидит у отца на шее. Подпись к фото получилась лаконичной: «Теперь так! #носиусы».
На публикацию отреагировал бывшей коллега по группе Smash! , 43-летний певец Сергей Лазарев, который поставил фотографии лайк. Это не случайно: летом Лазарев сам пробовал отращивать усы. Тогда он опубликовал домашнее видео, в котором изучал новый образ. Поклонники сравнили эксперименты обоих артистов и отметили, что усы идут и Топалову, и Лазареву.
Топалов женат на 36-летней телеведущей Регине Тодоренко. У пары трое сыновей. Певец часто делится семейными кадрами, но обычно показывает детей без лишнего пафоса.
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