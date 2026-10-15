Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Super: Влад Топалов продемонстрировал новый образ с усами на фото с сыном

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летний певец Влад Топалов удивил поклонников сменой имиджа: он отрастил усы и опубликовал в своем блоге фотографию с одним из сыновей, сообщает Super.

Фото: [соцсети]

На снимке ребенок сидит у отца на шее. Подпись к фото получилась лаконичной: «Теперь так! #носиусы».

На публикацию отреагировал бывшей коллега по группе Smash! , 43-летний певец Сергей Лазарев, который поставил фотографии лайк. Это не случайно: летом Лазарев сам пробовал отращивать усы. Тогда он опубликовал домашнее видео, в котором изучал новый образ. Поклонники сравнили эксперименты обоих артистов и отметили, что усы идут и Топалову, и Лазареву.

Топалов женат на 36-летней телеведущей Регине Тодоренко. У пары трое сыновей. Певец часто делится семейными кадрами, но обычно показывает детей без лишнего пафоса.

Ранее сообщалось, что 51-летний певец Шура удивил поклонников необычным выбором наряда.

Актуально

Читайте также

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

53-летняя жена Стаса Михайлова намекнула на его измену

53-летняя жена Стаса Михайлова намекнула на его измену

Дочь Дмитрия Маликова подогрела слухи о новом романе

Дочь Дмитрия Маликова подогрела слухи о новом романе

Кашпировского похоронили в Виннице рядом с матерью

Кашпировского похоронили в Виннице рядом с матерью

Экс-звезда «Дома-2» Клава Безверхова рассказала о непристойных предложениях Джигана

Экс-звезда «Дома-2» Клава Безверхова рассказала о непристойных предложениях Джигана

Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

Беременная Кравец рассказала о поддержке и внимании со стороны мужа

Беременная Кравец рассказала о поддержке и внимании со стороны мужа

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

Телеведущий Руслан Осташко стал отцом в третий раз

Телеведущий Руслан Осташко стал отцом в третий раз

Продюсера Джигурды отправили в тайскую тюрьму

Продюсера Джигурды отправили в тайскую тюрьму

Добавьте mosregtoday.ru в избранное