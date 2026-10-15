Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

40-летний певец Влад Топалов удивил поклонников сменой имиджа: он отрастил усы и опубликовал в своем блоге фотографию с одним из сыновей, сообщает Super.

Фото: [ соцсети ]

На снимке ребенок сидит у отца на шее. Подпись к фото получилась лаконичной: «Теперь так! #носиусы».

На публикацию отреагировал бывшей коллега по группе Smash! , 43-летний певец Сергей Лазарев, который поставил фотографии лайк. Это не случайно: летом Лазарев сам пробовал отращивать усы. Тогда он опубликовал домашнее видео, в котором изучал новый образ. Поклонники сравнили эксперименты обоих артистов и отметили, что усы идут и Топалову, и Лазареву.

Топалов женат на 36-летней телеведущей Регине Тодоренко. У пары трое сыновей. Певец часто делится семейными кадрами, но обычно показывает детей без лишнего пафоса.

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