Беременной Решетовой пришлось лечь под капельницу

Teleprogramma.org: беременная Решетова лежала под капельницей и плакала

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя Анастасия Решетова, известная модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати, поделилась трудностями второй беременности, пишет Teleprogramma.org.

Она рассказала, что на ранних сроках ее накрыл сильнейший токсикоз. Решетова опубликовала видео, на котором лежит под капельницей и плачет.

«Дорогие женщины, через что нам приходится проходить на этом пути материнства, до конца осознаем только мы сами. Сил всем мамочкам — будущим и настоящим», — написала модель.

Накануне Решетова уже говорила, что мучилась от тошноты и рвоты. Привычные средства не помогали, и первую половину дня она часто проводила в кровати. Несмотря на тяжелое состояние, Анастасия старается сохранять оптимизм и делиться переживаниями с аудиторией.

У модели уже есть сын — мальчику шесть лет. Он родился в отношениях Решетовой с Тимати в 2019-м году. Анастасия жила вместе с рэпером с 2014-го по 2020-й годы.

Ранее сообщалось, что светская львица Алена Кравец объявила о беременности в 46 лет.

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