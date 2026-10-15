Беременной Решетовой пришлось лечь под капельницу

Она рассказала, что на ранних сроках ее накрыл сильнейший токсикоз. Решетова опубликовала видео, на котором лежит под капельницей и плачет.

«Дорогие женщины, через что нам приходится проходить на этом пути материнства, до конца осознаем только мы сами. Сил всем мамочкам — будущим и настоящим», — написала модель.

Накануне Решетова уже говорила, что мучилась от тошноты и рвоты. Привычные средства не помогали, и первую половину дня она часто проводила в кровати. Несмотря на тяжелое состояние, Анастасия старается сохранять оптимизм и делиться переживаниями с аудиторией.

У модели уже есть сын — мальчику шесть лет. Он родился в отношениях Решетовой с Тимати в 2019-м году. Анастасия жила вместе с рэпером с 2014-го по 2020-й годы.

Ранее сообщалось, что светская львица Алена Кравец объявила о беременности в 46 лет.