Экс-солистка SEREBRO Кищук снялась в провокационном образе
Super: экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук снялась в полупрозрачном платье
Фото: [соцсети]
32-летняя бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук разместила в соцсетях фото, на котором позирует в голубом полупрозрачном мини-платье с декольте, пишет Super.
Образ певицы дополняли серебристые туфли на шпильках и клатч, распущенные волосы, макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.
Фото: [соцсети]
В июне Кищук показала фигуру в белом облегающем боди с принтом, которое сочетала с чулками в тон и пушистым бантом. Тогда она позировала сидя на лестнице, с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.
Фото: [соцсети]
Певица также выходила в свет в черном мини-платье с глубоким декольте и разрезом и колготках в тон, без бюстгальтера, с распущенными волосами и макияжем.
Ранее певица Катя Кищук возмутилась из-за жуткого рюкзака в виде ее головы от французского бренда.