Экс-солистка SEREBRO Кищук снялась в провокационном образе

32-летняя бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук разместила в соцсетях фото, на котором позирует в голубом полупрозрачном мини-платье с декольте, пишет Super.

Образ певицы дополняли серебристые туфли на шпильках и клатч, распущенные волосы, макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Фото: [ соцсети ]

В июне Кищук показала фигуру в белом облегающем боди с принтом, которое сочетала с чулками в тон и пушистым бантом. Тогда она позировала сидя на лестнице, с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

Фото: [ соцсети ]

Певица также выходила в свет в черном мини-платье с глубоким декольте и разрезом и колготках в тон, без бюстгальтера, с распущенными волосами и макияжем.

Ранее певица Катя Кищук возмутилась из-за жуткого рюкзака в виде ее головы от французского бренда.