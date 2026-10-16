49-летний Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть

Super.ru: Иракли рассказал, что после микроинсульта пережил клиническую смерть

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

49-летний российский певец и выпускник «Фабрики звезд» Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) откровенно рассказал о пережитом микроинсульте и клинической смерти, сообщает Super.

Артист стал гостем «Шоу Воли». В нем он отметил, что ощущения во время клинической смерти были такими, как их часто показывают в кино и описывают в книгах. Иракли признался, что этот опыт навсегда изменил его взгляды на жизнь.

«Помню сущности — было страшно. Был микроинсульт, но при этом я видел свет в конце туннеля. И чувство, будто что‑то тебя охраняет», — рассказал певец.

По его описанию, он оказался в месте, куда уходят души. Именно там перед ним встал выбор — остаться или вернуться. Иракли выбрал вернуться, так как посчитал, что Он должен продолжать жить.

Ранее сообщалось, что объявившая о беременности от Иракли модель шантажирует его записями из отеля.

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