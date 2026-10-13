«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

Teleprogramma.org: Маирко иронично обратилась к матери Гогунского после суда

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Пресненский суд Москвы отказал 39-летней Ирине Маирко, бывшей жене 48-летнего актера Виталия Гогунского, в удовлетворении иска об увеличении алиментов на их общую 16-летнюю дочь — известную певицу Милану Стар, пишет Teleprogramma.org.

Маирко требовала поднять ежемесячные выплаты с ₽50 тысяч до ₽400 тысяч. Однако суд не нашел для этого оснований.

В ходе заседания защита Гогунского заявила, что актер не имеет фиксированной суммы алиментов. По словам адвоката, он перечисляет дочери разные суммы: иногда ₽20 тысяч, иногда ₽50 тысяч. Юристы подчеркнули, что дочери хватает этих средств.

После проигрыша Маирко опубликовала в соцсетях ироничный пост. Она саркастически поздравила бывшего мужа с победой и возмутилась тем, что ему пришлось в суде объяснять, почему он выделяет дочери относительно небольшие суммы. В конце публикации Маирко обратилась к бывшей свекрови.

«Он и так все доказал. Но я все же посвящаю этот пост. Татьяна Александровна, вы воспитали отличного сына!» — написала Ирина.

Также она приложила ролик, где Гогунский признается, что все его доходы перечисляются на фирму матери, поэтому официально он получает лишь сотни тысяч рублей.

Ранее Полина Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Романа Товстика.

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