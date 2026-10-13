«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

Пресненский суд Москвы отказал 39-летней Ирине Маирко, бывшей жене 48-летнего актера Виталия Гогунского, в удовлетворении иска об увеличении алиментов на их общую 16-летнюю дочь — известную певицу Милану Стар, пишет Teleprogramma.org.

Маирко требовала поднять ежемесячные выплаты с ₽50 тысяч до ₽400 тысяч. Однако суд не нашел для этого оснований.

В ходе заседания защита Гогунского заявила, что актер не имеет фиксированной суммы алиментов. По словам адвоката, он перечисляет дочери разные суммы: иногда ₽20 тысяч, иногда ₽50 тысяч. Юристы подчеркнули, что дочери хватает этих средств.

После проигрыша Маирко опубликовала в соцсетях ироничный пост. Она саркастически поздравила бывшего мужа с победой и возмутилась тем, что ему пришлось в суде объяснять, почему он выделяет дочери относительно небольшие суммы. В конце публикации Маирко обратилась к бывшей свекрови.

«Он и так все доказал. Но я все же посвящаю этот пост. Татьяна Александровна, вы воспитали отличного сына!» — написала Ирина.

Также она приложила ролик, где Гогунский признается, что все его доходы перечисляются на фирму матери, поэтому официально он получает лишь сотни тысяч рублей.

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