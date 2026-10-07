Кристина Орбакайте повела дочь в Метрополитен-музей

lady.mail: Орбакайте вместе с 14-летней дочерью посетила Метрополитен-музей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

55-летняя певица Кристина Орбакайте вместе с 14-летней дочерью посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке, сообщает «Леди.Mail». Певица опубликовала кадры с ежегодной выставки, посвященной костюмам. Артистка и ее дочь регулярно посещают модные экспозиции музея.

Орбакайте отметила, что целью визита стал поиск идеи для костюмов ее нового шоу. По словам Кристины, ежегодная модная выставка в Метрополитен-музее называется «Costume Art».

Певица родила дочь от 48-летнего бизнесмена Михаила Земцова. Она учится в частной школе в Нью-Йорке, играет в волейбол и выступает на соревнованиях в составе школьной команды.

У Орбакайте также есть старший сын, 35-летний артист Никита Преснякова. Его отец — 58-летний певец Владимир Пресняков. Также у Кристины есть 28-летний сын Дени, чей отец — 58-летний предприниматель Руслан Байсаров.

Ранее 26-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум показала фигуру в вечернем платье.

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