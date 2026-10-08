Звезда фильма «Любовь в большом городе» Ходченкова показала, как тренируется на пилоне

Super: 43-летняя Светлана Ходченкова опубликовала видео тренировки на пилоне

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летняя звезда фильма «Любовь в большом городе» Светлана Ходченкова опубликовала видео тренировки на пилоне, сообщает Super. На видео артистка одета в элегантный черный комбинезон и ботинки на высоком устойчивом каблуке.

Ходченкова много лет занимается танцами на пилоне и периодически делится результатами тренировок с подписчиками. В ролике Ходченкова уверенно выполняет элементы у шеста, демонстрируя хорошую пластику и координацию.

Фото: [соцсети]

«Новенькое», — лаконично подписала видео актриса.

Танцы на пилоне являются одним из способов поддержания физической формы для Светланы. По кадрам видно, что Ходченкова продолжает осваивать новые элементы и совершенствовать технику.

Ранее звезда соцсетей Мария Погребняк рассказала о «мучениях» на тренировке в фитнес-зале.

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