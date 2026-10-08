Звезда фильма «Любовь в большом городе» Ходченкова показала, как тренируется на пилоне

43-летняя звезда фильма «Любовь в большом городе» Светлана Ходченкова опубликовала видео тренировки на пилоне, сообщает Super. На видео артистка одета в элегантный черный комбинезон и ботинки на высоком устойчивом каблуке.

Ходченкова много лет занимается танцами на пилоне и периодически делится результатами тренировок с подписчиками. В ролике Ходченкова уверенно выполняет элементы у шеста, демонстрируя хорошую пластику и координацию.

Фото: [ соцсети ]

«Новенькое», — лаконично подписала видео актриса.

Танцы на пилоне являются одним из способов поддержания физической формы для Светланы. По кадрам видно, что Ходченкова продолжает осваивать новые элементы и совершенствовать технику.

Ранее звезда соцсетей Мария Погребняк рассказала о «мучениях» на тренировке в фитнес-зале.