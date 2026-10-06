«Дальний Восток, встречай»: звезда «Громовых» поделилась новым фото без макияжа

Артистка поделилась снимком, который был сделан во время ее поездки на Дальний Восток. На фото Глафира позирует на фоне осеннего парка в дофаминовых бусах. Естественный образ Тархановой пришелся по душе поклонникам: они активно ставили лайки и оставляли эмодзи в виде красных сердечек.

«8 часов полета и я на месте! Москва, до свидания! Дальний Восток, встречай, как там у вас с погодой, на другой стороне Евразии?» — написала Тарханова.

Тарханова поддерживает тренд на естественность, но подходит к нему без фанатизма. Актриса регулярно публикует в соцсетях «честные» снимки без макияжа и фильтров, спокойно относится к изменениям фигуры после беременностей (она мама пятерых детей) и открыто реагирует на критику хейтеров по поводу лишнего веса.

Ранее Глафира Тарханова показала фото в купальнике с отдыха в Сочи.