«Мы могли по два часа разговаривать»: внебрачный сын Кашпировского вспомнил, как поддерживал связь с отцом

KP.RU: внебрачный сын Кашпировского заявил, что предчувствовал его смерть

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

34-летний детский спортивный тренер Алексей Фуштей, являющийся внебрачным сыном экстрасенса Анатолия Кашпировского, рассказал о последнем разговоре с отцом. Его слова приводит KP.RU.

О родстве Алексея с Кашпировским стало известно в 2019 году, когда мужчина пришел на ток-шоу «Пусть говорят». Он настаивал на проведении теста ДНК. Фуштей утверждает, что в последние годы наладил отношения с отцом: тот поздравлял его с днем рождения и соглашался на встречи.

По словам Алексея, они часто созванивались и разговаривали по два часа. Более того, отец давал ему наставления и советовал книги.

«Когда мы в последний раз разговаривали, он уже плохо себя чувствовал, но говорил, что скоро мы увидимся в реальности. Но я знал, что он умрет, чувствовал это», — рассказал Фуштей.

Новость о смерти отца стала для Алексея большим ударом. Его мать Светлана отметила, что 3 октября ей едва удалось успокоить сына — он сильно плакал.

Фуштей заявил, что Кашпировский давно признал в нем сына и общался с ним как с родным. Алексей хочет сделать тест ДНК посмертно и надеется на помощь жены Кашпировского. Он также выразил желание пообщаться с сестрой.

Официально у экстрасенса осталось двое наследников: сын Сергей, который живет в США, и годовалая дочь, рожденная последней женой Гулизар Чалбашовой

Прощание с Кашпировским состоится 8 октября в 12:00 мск в Большом зале Троекуровского кладбища. Похороны пройдут в закрытом формате — присутствовать смогут только близкие. Тело Анатолия Михайловича могут кремировать.

Ранее сообщалось, что комик Илья Соболев может исполнить роль Анатолия Кашпировского в своем новом проекте.

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