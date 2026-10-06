Звезда сериала «Сваты» Артемьева призналась, что может «рявкнуть» на навязчивых фанатов
Popcake: звезда «Сватов» Артемьева заявила, что не смирилась с популярностью
Фото: [соцсети]
63-летняя российская актриса Людмила Артемьева, известная зрителям по роли в сериале «Сваты», призналась, что за долгие годы работы в профессии так и не смирилась с популярностью. Ее слова приводит издание Popcake.
Повышенное внимание к своей персоне артистка называет непривычным и признается, что ей это не нравится.
«Если меня достают, я могу рявкнуть. Это ведь не моя игра. Меня никто не спрашивал — нравится мне это или нет. Поэтому популярность — это вообще не ко мне», — отметила Артемьева.
Еще в детстве, призналась актриса, она не любила фотосъемки — в семейных альбомах тех лет ее снимков практически нет. Актриса
Артемьева дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Очень страшная история». В начале карьеры она играла в эпизодах с комическим уклоном: служанок, подружек, служащих.
Популярность актрисе принесла главная роль в сериале «Таксистка», а также роль Ольга Ковалевой в «Сватах». Она также сыграла в фильмах «Кто в доме хозяин?», «Сватьи», «Беременный», «Мамы» и «Баба Яга спасает мир».
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