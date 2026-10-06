Звезда сериала «Сваты» Артемьева призналась, что может «рявкнуть» на навязчивых фанатов

63-летняя российская актриса Людмила Артемьева, известная зрителям по роли в сериале «Сваты», призналась, что за долгие годы работы в профессии так и не смирилась с популярностью. Ее слова приводит издание Popcake.

Повышенное внимание к своей персоне артистка называет непривычным и признается, что ей это не нравится.

«Если меня достают, я могу рявкнуть. Это ведь не моя игра. Меня никто не спрашивал — нравится мне это или нет. Поэтому популярность — это вообще не ко мне», — отметила Артемьева.

Еще в детстве, призналась актриса, она не любила фотосъемки — в семейных альбомах тех лет ее снимков практически нет. Актриса

Артемьева дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Очень страшная история». В начале карьеры она играла в эпизодах с комическим уклоном: служанок, подружек, служащих.

Популярность актрисе принесла главная роль в сериале «Таксистка», а также роль Ольга Ковалевой в «Сватах». Она также сыграла в фильмах «Кто в доме хозяин?», «Сватьи», «Беременный», «Мамы» и «Баба Яга спасает мир».

Ранее 51-летняя звезда «Сватов» Олеся Железняк показала фото с 19-летней дочерью.