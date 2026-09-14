Объявившая о беременности от Иракли модель шантажирует его записями из отеля

22-летняя модель Катя Лукьянова пригрозила 49-летнюю Ираклию Пирцхалаве разоблачением в социальных сетях, пишет StarHit. Ранее она заявила, что ждет ребенка от певца, но оказалось, что история с беременностью — фейк.

Накануне Иракли негативно высказался о Лукьяновой. Он назвал модель шарлатанкой и аферисткой, а также заявил, что клевета с ее стороны была ему в некотором смысле полезна.

«Это классная штука, когда тебя хейтят. Но ей на пользу это, к сожалению, не пойдет, потому что Боже все видит», — заявил певец.

Сама Лукьянова утверждает, что не собиралась ворошить прошлое, но артист сам дал повод для разговора. Она намекнула на то, что у нее есть записи их последней встречи в номере отеля, и пригрозила их обнародовать.

«Может все-таки всем блогом послушаем нашу последнюю встречу в номере? Какой пьяный ты тогда был, что говорил и что мне рассказывал. И главное-то говорил все это, когда был уверен, что это останется только между нами. А может заодно послушаем, что ты говорил про шоу и зачем вы туда пошли на самом деле?» — задается вопросом модель.

Вероятно, под «шоу» Лукьянова имеет в виду проект «Ставка на любовь», в котором участвовал Пирцхалава. После ухода с проекта стало известно об истории с Екатериной, и ходили слухи, что она тайно встречалась с Ираклием после съемок реалити.

Модель заявила, что записала компрометирующие материалы, несмотря на попытки певца предотвратить это, и утверждает, что сделала это, чтобы ее словам верили.

Ранее сообщалось, что певец Ираклий Пирцхалава отправился в путешествие с бывшей женой и детьми.