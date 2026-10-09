Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

39-летняя певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала видео со смелым образом, пишет Super. Она надела белое полупрозрачное мини-платье, сквозь которое видно нижнее белье, черные латексные легинсы и туфли на высоком каблуке. Образ дополнили массивный браслет и маска, почти полностью скрывающая лицо.

Смелые образы Глюкозы в последнее время стали одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Артистка кардинально сменила стиль: вместо элегантных вечерних нарядов она появляется в откровенном, эпатажном и футуристичном авангарде.

Часто в фотосессиях и на красных дорожках певица использует латексные легинсы, платиновые парики, прозрачные мини-платья и головные уборы с рогами. Кроме того, она регулярно меняет стрижки и красит волосы в экстремально светлые и необычные тона.

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