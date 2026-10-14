88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

88-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию, сообщил StarHit со ссылкой на телеграм-канал Mash. Актрису госпитализировали с диагнозом «сердечная недостаточность».

Отмечается, что состояние артистки оценивается как среднее по тяжести. По данным источника, в течение недели у Лидии Николаевны нарастали одышка и отеки. Дома ей стало трудно дышать, она перестала самостоятельно передвигаться. Родственники вызвали скорую помощь.

Это не первое ухудшение здоровья Федосеевой-Шукшиной за последнее время. Месяц назад она уже обращалась к врачам после падения — тогда она ударилась головой. Помимо проблем с сердцем, у артистки диагностирована деменция.

За Лидией Николаевной ухаживает дочь Ольга Шукшина. С другой дочерью, Марией, актриса не поддерживает отношения. Ольга неоднократно призывала сестру помогать матери, но примирения между ними так и не произошло. Сама Лидия Николаевна, по словам близких, мечтает, чтобы ее дети жили в мире.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Шукшина намерена засудить составителей ЕГЭ из-за цитаты отца.