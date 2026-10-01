«Не жили богато, нечего и начинать»: 53-летняя Голубкина высказалась о косметологических процедурах

Российской актрисе Марии Голубкиной исполнилось 53 года. В день рождения она была на гастролях в Крыму со спектаклем «Любовь и голуби». На следующий день после дня рождения артистка вышла в прямой эфир с подписчиками, пишет KP.RU.

Фанаты отметили, что Голубкина появилась без макияжа и непричесанная, но их никак это не смутило — интернет-юзеры охарактеризовали актрису как открытого и загадочного человека.

При этом тема внешности волнует Голубкину, но она не стремится соответствовать индустриальным стандартам молодости и красоты. Актриса считает, что на косметологию нужен отдельный бюджет, а это означает зависимость, которой у нее нет.

«Как говорила моя свекровь: не жили богато, нечего и начинать», — сказала Мария.

Голубкина много лет служила в Московском театре Сатиры и Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, а позже сотрудничала с Театром Российской армии.

Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Свадьба», «Француз» и в сериале «Небо и земля». Помимо актерской работы, Мария пробовала себя в медиа: в разные годы вела дневное шоу на радио «Маяк» и была соведущей популярной программы «Девчата» на канале «Россия». Также профессионально занималась конным спортом.

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