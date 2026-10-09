Шукшина подала в суд на составителей ЕГЭ: актриса заявила, что цитату ее отца исказили

MK.RU: Мария Шукшина намерена засудить составителей ЕГЭ из-за цитаты отца

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

59-летняя актриса Мария Шукшина, дочь легендарного писателя Василия Шукшина, обратилась в Пресненский суд с иском о защите чести и достоинства, сообщает MK.RU. Артистка намерена судиться с составителями ЕГЭ — ФГУП «Федеральный институт педагогических измерений».

Поводом для иска стало тестовое задание, опубликованное еще в сентябре 2006 года. В задании использовали отрывок из эссе Шукшина «Слово о „малой Родине“», однако текст был изменен: слово «русского» во фразе «русского человека во многом заменяет сознание» заменили на «российского».

Шукшина назвала это «системной кастрацией нашей культуры» и посчитала, что такое искажение оскорбляет память ее отца. Сумма иска пока неизвестна.

Василий Макарович Шукшин был культовым советским писателем, кинорежиссером, сценаристом и актером. Он прославился своими глубокими и правдивыми произведениями о жизни советской деревни, а его фильмы «Печки-лавочки» и «Калина красная» вошли в золотой фонд кинематографа.

Шукшин внезапно скончался в возрасте 45 лет от инфаркта прямо во время съемок военной драмы «Они сражались за Родину», когда его дочери Марии было всего семь лет.

Ранее сообщалось, что сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве.

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