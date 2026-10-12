Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что болеет раком

Super: у экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель обнаружили рак четвертой стадии

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

29-летняя Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина), участница реалити-шоу «Дом-2», сообщила об обнаружение у нее рака четвертой стадии. Уже полтора месяца девушка находится в больнице, пишет Super.ru.

По словам Алены, ее возлюбленный, с которым она была вместе четыре года, бросил ее в этот тяжелый период. Она назвала его настоящим предателем.

«Ушел и оставил одну, начал новую жизнь, будто бы меня и не было», — сказала она.

У Алены двое сыновей: семилетний сын от экс-участница «Дома-2» Ильи Яббарова и младший сын от брака с бывшим-участником этого же телешоу.

Рапунцель также призналась, что звезда переживает из-за денежных трудностей — у семьи нет дома и средств.

Ранее онколог Владислав Евсеев рассказал о стабилизации состояния Валерии Чекалиной вместо ремиссии.

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