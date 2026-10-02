«Прощай, моя любовь»: в Сети заговорили о возможности расставании SHAMAN и Мизулиной

Поклонники 34-летнего певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, обсуждают возможные перемены в личной жизни артиста после выхода его новой композиции «Прощай, моя любовь», пишет Teleprogramma.org.

Поводом для таких предположений стало эмоциональное послание, которое Дронов опубликовал вместе с премьерой клипа. В личном блоге певец обратился к аудитории с загадочным вступлением.

«Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце еще долго не принимает то, с чем уже смирился разум», — написал он.

Новый клип снят в монохромной черно-белой гамме, которая подчеркивает драматизм композиции. На кадрах SHAMAN прогуливается по московским паркам, а в финале, едва сдерживая слезы, навсегда расстается с лирической героиней. Официально информацию о возможном расставании Ярослав пока не комментировал.

SHAMAN женат на 42-летней общественнице, главе Лиги безопасного интернете Екатерине Мизулиной. Официально они зарегистрировали брак в ноябре 2025-го года в Донецке. В июле 2026 года певец опубликовал видео свадебного танца с женой, поздравив подписчиков с Днем семьи, любви и верности.

Слухи о разладе в паре появлялись и раньше. Летом года SHAMAN с иронией комментировал домыслы СМИ, сказав, что они с Екатериной по вечерам лежат на диване и смеются, читая новости.

Ранее журналист Отар Кушанашвили усомнился в реальности разрыва Стаса Михайлова с женой.