Толкалина показала фото с 25-летней дочерью от Кончаловского

Super: Толкалина восхитила фанатов редким снимком с дочерью от Кончаловского

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

48-летняя актриса Любовь Толкалина провела пять дней в круизе на теплоходе Volga Dream. Вместе с актрисой путешествовали ее 25-летняя дочь Мария и крестница, пишет Super.

Фото: [соцсети]

За время круиза путешественницы побывали в Мышкине, Плесе, Костроме и Угличе. В личном блоге Толкалина поделилась эмоциями от поездки и опубликовала атмосферное фото с дочерью от 60-летнего режиссера Егора Кончаловского.

Во время отдыха артистка также приняла участие в культурной программе круиза. На литературном вечере, посвященном Александру Пушкину, Толкалина вместе с дочерью прочла «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях».

Также актриса представила поэму Беллы Ахмадулиной «Приключение в антикварном магазине».

Толкалина и Кончаловский были вместе с конца 1990-х. Актриса переехала к нему, а в июне 2001-го года у них родилась дочь Мария. В незарегистрированном браке актриса и режиссер прожили почти 20 лет.

Ранее сообщалось, что певица Юлия Волкова поздравила дочь Викторию с 22-летием, опубликовав редкое фото.

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