Футбольная команда «Старко» отметит юбилей концертом «Живем дальше!»

Российских знаменитостей объединяет не только сцена, но и любовь к футболу. У отечественных артистов есть собственная команда «Старко», которая вот уже 35 лет выходит на поле против звездных сборных других стран, демонстрируя красивую игру и невероятные трюки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Казалось бы, что общего у главного Д’Артаньяна страны Михаила Боярского, романтика эстрады Владимира Преснякова, джазмена Игоря Бутмана, дрессировщика Эдгарда Запашного и фигуриста Ильи Авербуха? Оказывается, гораздо больше, чем можно предположить, — и этой общей истории в этом году исполняется 35 лет.

Все началось в 1991 году, когда композитор Виктор Резников, Михаил Муромов и лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов задумали почти авантюрную идею: собрать известных музыкантов, артистов и представителей шоу-бизнеса в настоящую футбольную команду. Первый официальный матч «Старко» сыграл 19 августа 1991 года, а уже в мае 1992-го российские артисты вышли на поле «Лужников» против знаменитой итальянской Nazionale Italiana Cantanti — сборной звезд итальянской эстрады. По разные стороны мяча тогда оказались Михаил Муромов, Владимир Пресняков, Юрий Лоза, Николай Фоменко, Валерий Сюткин, а с итальянской стороны — Джанни Моранди, Эрос Рамазотти, Риккардо Фольи, Пупо и другие знаменитости.

То, что могло остаться развлечением для своих, неожиданно превратилось в историю длиной в три с половиной десятилетия. За это время «Старко» побывал более чем в 150 городах России, стран СНГ и зарубежья, а через состав команды прошли десятки известных артистов. Постепенно футбол перестал быть единственной целью встреч: матчи превращались в концерты, концерты — в благотворительные акции, а вокруг команды сформировался собственный круг друзей, который расширялся год за годом.

Впереди — юбилей. Организаторы сообщили, что легендарная звездная сборная готовится отметить круглую дату, и футбольного стадиона для такого состава явно недостаточно. Праздник пройдет вечером 7 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, где 35-летию команды посвятят концерт «Живем дальше!». На сцену выйдут Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков и Владимир Пресняков-старший, Валерий Сюткин, Алексей Глызин, Дмитрий Харатьян, Игорь Бутман, Илья Авербух, Эдгард Запашный, Михаил Муромов, Андрей Державин, Сергей Минаев, Юрий Лоза, группа Uma2rman и другие участники команды разных лет.

Привычного парада сольных номеров не предполагается. На сцене появится стилизованная футбольная трибуна: звезды останутся на ней в течение вечера, будут наблюдать за выступлениями коллег, поддерживать друг друга и по очереди выходить к зрителям. Получится своего рода матч, только вместо голов — песни и неожиданные дуэты. Без сюрпризов не обойдется: специально к юбилею появилась песня «Живем дальше!», в записи которой приняли участие 36 артистов, а героями клипа стали 48 известных персон. По задумке авторов, композиция должна стать современной перекличкой с легендарным «Замыкая круг»: каждый исполняет свою часть, но в финале отдельные голоса соединяются в одну историю. С помощью современных технологий создатели соединили нынешних участников с архивными образами Виктора Резникова, Александра Барыкина, Александра Градского, Евгения Белоусова, Криса Кельми, Пьера Нарцисса, Батырхана Шукенова, Андрея Сапунова и Александра Шевченко. Завершить большой вечер в Кремле планируют общим исполнением «Живем дальше!».

Ранее сообщалось, что в рамках концерта, посвященного этой дате, в Кремле покажут Градского, воссозданного нейросетью.