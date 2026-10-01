Бузова призналась, что не знает, где ей встретить мужчину

KP.RU: Ольга Бузова призналась, что не знает, где встретить подходящего мужчину

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не знает, где встретить мужчину. Об этом она заявила в интервью KP.RU.

Она отметила, что статус, плотный график, охрана и внимание публики создают барьер между ею и возможностью случайно познакомиться с кем-то. Бузова рассказала, что мужчины пытаются подойти к ней на концертах, но она полностью сосредоточена на зрителях. В ресторанах тоже бывают знакомства, но сама артистка появляется там нечасто.

Были случаи знакомств в самолете, но певица обычно сразу засыпает в полете и просыпается только перед посадкой, поэтому шансы на продолжение разговора минимальны. Познакомиться в пробке невозможно — Ольга ездит с водителем.

«Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа. Если бы я знала… Я бы уже познакомилась!» — сказала она.

За медийным образом певицы скрываются обычные человеческие переживания и желание встретить подходящего человека.

Ранее сестра Ольги Бузовой объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения.

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