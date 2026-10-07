Стало известно, о чем в последний раз общались Малахов и Соседов

54-летний телеведущий Андрей Малахов рассказал о съемках с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, передает Super со ссылкой на отрывок из телепрограммы на канале «Россия 1». Они прошли за несколько дней до смерти журналиста.

Малахов показал последние сообщения от Соседова — в них критик предлагал пригласить в шоу 67-летнюю певицу Ирину Шведову. Именно от нее Андрей позже узнал о смерти Сергея.

Телеведущий признался, что много лет дружил с Соседовым: он регулярно приглашал его в студию. За несколько дней до ухода критик принял участие в съемках программы «Малахов», где российские звезды обсуждали пластические операции.

О смерти Соседова стало известно 23 сентября: критик умер в Якутии, куда отправился, чтобы возглавить жюри конкурса красоты.

«По роковому совпадению он умер в день рождения своего отца, которого не стало 17 лет назад», — сказал Малахов.

Прощание с Соседовым состоялось 30 сентября. Известному музыкальному критику было всего 58 лет.

Ранее Феликс Грозданов, друг Сергея Соседова, высказался об отсутствии реакции Аллы Пугачевой на его смерть.